Ağızıyla sahibine masaj yapan at, gülümsetti

Erzurum’da Yener Akgül isimli bir vatandaş atına ağzıyla masaj yaptırdı. Atın ağzıyla sahibinin omzuna yaptığı masaj renkli görüntüler ortaya çıkartırken görenleri ise gülümsetti.

Erzurum’un Tortum İlçesine bağlı olan Dikmen mahallesinde yaşayan Yener Akgül isimli vatandaşın atı sahibinin omzuna ağzıyla masaj yapıyor. Atın sahibinin omzuna yaptığı masaj görüntüleri telefon kamerasına yansırken o anları izleyenleri ise gülümsetti.