Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ağıla giren kurtlar 4 keçiyi telef etti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Alıç Yaylası’nda meydana geldi. Yaylada keçi yetiştiriciliği yapan Halit İslah, iddiaya göre keçilerin bulunduğu ağıla gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. 4 keçinin boğularak öldürüldüğünü gören İslah, keçilerin kurtlar tarafından telef edildiğini söyledi.

Telef olan keçiler açılan çukurlara gömülerken, yaralanan bir keçi de tedavi ediliyor.