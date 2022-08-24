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Ağıla giren kurtlar 4 keçiyi telef etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ağıla giren kurtlar 4 keçiyi telef etti.

Genel 24.08.2022, 09:25
Ağıla giren kurtlar 4 keçiyi telef etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ağıla giren kurtlar 4 keçiyi telef etti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Alıç Yaylası’nda meydana geldi. Yaylada keçi yetiştiriciliği yapan Halit İslah, iddiaya göre keçilerin bulunduğu ağıla gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. 4 keçinin boğularak öldürüldüğünü gören İslah, keçilerin kurtlar tarafından telef edildiğini söyledi.

Telef olan keçiler açılan çukurlara gömülerken, yaralanan bir keçi de tedavi ediliyor.

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