AGC’den İHA’ya iki ödül

Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) 2021 yılı Antalya Basın Ödülleri Yarışması’nda dereceye girenler açıklandı. İhlas Haber Ajansı iki ödüle layık görüldü.

AGC’de düzenlenen basın toplantısında konuşan AGC Başkanı İdris Taş, jürinin tizlikle eserleri incelediğini ve son derece başarılı bir toplantı gerçekleştiğini ifade ederek, ödül alan meslektaşlarını kutladı. Doç. Dr. Murat Karaduman başkanlığında Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Anadolu Ajansı Başfoto Muhabiri Okan Özer, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek’ten oluşan jüri yarışma sonuçlarını belirledi.

Jüri Başkanı AÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Karaduman, yarışmaya geçtiğimiz yıllara göre yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, pandemiyle geçen bir dönemde çok sayıda nitelikli eserin yer almasının önemli olduğunun altını çizdi. Nitelikli eserleri değerlendirirken çok zorlandıklarının altını çizen Karaduman, “Jüri üyeleriyle eserleri tek tek titizlikle inceledik ve puanladık. 145 eser katıldı, değerlendirildi ve puanlandırıldı. Haber dalında yoğun katılım vardı, bu bizi çok zorladı” dedi.

Yarışmada yazılı basında ödül alan isimler şöyle:

Haber dalı: Faruk Çelik-‘Stok Pazarı’ (Lider Gazetesi)

Jüri özel ödülü: Aslı Duran Duran-‘Yeni Hayata Merhaba’(DHA)

Araştırma- inceleme: Ceren Deniz-‘Düden Can Çekişiyor’ (Hürriyet Akdeniz)

Röportaj: Pelin Gel-’Tarımda Modayı Antalya Belirliyor’ (Hürriyet Akdeniz)

Köşe yazısı: İhsan Coşkun-’İsimsiz Kahramanlara’ (Ekspres Gazetesi)

Spor haberi: Tolga Yıldırım-‘Ölümle Dövüşüyor’ (Tolga Yıldırım)

Ekonomi: Şüheda Partal- Fatura Çiftçiye Kesildi’ (Kemer Gözcü Gazetesi)

Televizyon dalında ödül alan isimler şöyle:

Bekir Bektaş-‘Seksen Milyonun Hakkı’(AA)

Jüri özel ödülü: Sevgi Gümüş-’Haşere Çiftliği Türkiye’de İlk ve Tek’ (Kanal V)

Program: Gözde Gürgöze-‘Kalemler’den Kalanlar’ (Kanal V)

Görüntü Habip Erdinç Kızılgedik-Kadir Kurucan-’Yörük Göçü’ (TRT)

Haber fotoğrafı dalında ödül alan isimler şöyle:

Güncel haber fotoğrafı: İbrahim Laleli-‘7’den 70’e’ (DHA)

Spor haberi fotoğrafı: Ahmet Serdar Eser-’Demir Yumruk’ (İHA)

Kültür sanat haberi fotoğrafı: Ramazan Bozca-‘Dolunay’ (Akdeniz Manşet)

Sökmen Baykara yılın basın fotoğrafı: İsa Akar-’Alçak İrtifa’ (İHA)

Yılın radyocusu: Ümre Altınışık-’Hünkar Hacı Bektaş Veli’ (TRT Antalya Radyosu)

Sayfa tasarımı: Abdullah Yüksel (Körfez Gazetesi)

İnternet gazeteciliği dalında ödül alan isimler şöyle:

Haber Mehmet Çınar-‘Diskotekteki Köpekbalığı için Almanya’dan Çağrı’ (DHA)

Röportaj: Elif Mirmahmutoğlu-‘Gökçe Coşkun’ (penceretv.com)

Genç iletişimci ödülü: Emre Gürlemiş-‘Tekno Dindar Robot Din Görevlileri Yaygınlaşabilir mi’ (AÜ- Akil Haber Ajansı

Teşvik ödülü: Şerif Ali Duman-(Atatürk’ü Son Görenlerden) Hasibe Özar (AÜ Akil Haber Ajansı)

AGC yönetimince verilen Nuri Dağtekin Özel Ödülü: Şifa Çiçek

Kurum ödülü: Corendon