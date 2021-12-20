AGC, Muharrem Sarıkaya’yı kınadı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener, gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e yaptığı çirkin hareketi kınadı.

AGC Başkanı Şener yaptığı açıklamada, "Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın İHA kameramanı Ahmet Demir’e attığı tokat ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi takındığı garip tavır ve davranışlar çok üzücü ve düşündürücüdür. Sarıkaya’nın olay sonrası sergilediği umursamaz tavrı, yaptığından en ufak bir pişmanlık duymadığının en önemli göstergesidir. Basın emekçisi meslektaşımıza tokat atan Muharrem Sarıkaya’yı kınıyor, yaşına, mesleki geçmişine, taşıdığı görev ve sorumluluğuna yakıştıramadığımızı belirtmek istiyoruz. ’Elmanın kurdu içinde olur’ deyimini en ağır şekilde bizlere hissettiren bu yakışıksız davranış, mesleki saygınlığın yeni baştan tesisine, önce kendi meslektaşlarımızdan başlamamız gerektiğini bizlere adeta haykırmıştır. Önce biz bu mesleğin mensuplarına gereken saygıyı göstereceğiz ki, beklediğimiz saygınlığı tesis edebilelim. Değerli meslektaşımız İHA Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Habertürk’ün konuya gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" dedi.