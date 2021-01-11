Ağaçtan düşen belediye başkanı hastanelik oldu

Bilecik Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden çıktığı ağaçtan düşerek hastanelik oldu.

Olay, Yenipazar ilçesinde meydana geldi. Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, çıktığı ağaçta dengesini kaybederek yere düştü. Vücudunda çıkık ve kırık meydana gelen Başkan Özden, Yenipazar’daki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada 4 buçuk saatlik bir ameliyat geçiren Başkan Özden’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.