Ağaçlandırma yapılan bahçede kerpiç yapı ve kemiklere rastlandı

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyünde bir evin bahçesinde yapılan ağaçlandırma çalışması sırasında kerpiç yapı bulgularına ve insana ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarına rastlandı.

Edinilen bilgilere göre Ulus’un Köklü köyünde yaşayan 61 yaşındaki İsmail Yılmaz ağaçlandırma yapmak üzere bahçesinde çukur açarken kerpiç yapı bulgularına rastladı. Açtığı çukuru derinleştiren Yılmaz, insana ait olduğu tahmin edilen kemikler de buldu.

Köy muhtarı aracılığıyla durum Amasra Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bölgede uzman ekiplerce yan yana olan kerpiç yapılarda inceleme yapıldı. Ayrıca yapılardan ve kemiklerden numuneler alındı.

Tesadüf eseri bulunan kerpiç yapıların tarihi nitelikte olup olmadığı numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.

Köy Muhtarı Hayri Açıkgöz konuyla ilgili konuşmasında, “Köyümüzde yaşayan İsmail Yılmaz bahçesinde ağaçlandırma çalışması yaparken bu yapılarla ve kemiklerle karşılaşmış. Durumu hemen ilgili birimlere ilettik. Onlarda köyümüze gelerek yapı bulgularına rastlanan bölgede incelemeler yaptılar. Bulunan yapıların tarihi öneme sahip olup olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Bizi de heyecanlandıran bir gelişme oldu” diye konuştu.

Bahçesinde kerpiç yapılar ve kemikler bulunan İsmail Yılmaz ise, “Kendime ait arazide ağaçlandırma çalışması yaparken bu kerpiç yapılar ve insan kemiğine benzeyen kemiklerle karşılaştık. Amasra Müze Müdürlüğüne bildirdik. Onlarda köyümüze gelip incelemelerde bulundular. Örnekler aldılar. Alınan örneklerin tarihi değeri olup olmadığı incelenecek. Bölgemiz doğal güzellik bakımından çok zengin. Ben Küre Dağları Milli Parkı alan kılavuzu olarak da görev yapan biriyim. Bu bölgede tarihi yapıların olma ihtimali bile heyecan verici. Umarız bölgemizin hayrına bir sonuç çıkar” dedi.