Afyonkarahisar’ın 18 mahallesinde su kesintisi

Afyonkarahisar’ın 18 mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 2 saatten bu yana su verilemiyor. Belediye ise su kesintisini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurarak kesintinin arızadan kaynaklandığını belirtti.

Afyonkarahisar’da son aylarda sıklıkla yaşanan su kesintilerine bir yenisi daha eklendi. Kent merkezinden geçen bir boruda yaşanan arızadan dolayı Cumhuriyet, Marulcu, Dumlupınar, Dervişpaşa, Karaman, Mecidiye, Yarenler, Yunus Emre, Hamidiye, Kayadibi, Kasımpaşa, Hattat Karahisar, Hasan Karaağaç, Dairecep, Osmangazi, Karşıyaka, Erenler ve Burmalı mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgelerine su verilemiyor. Saat 13.30 civarında başlayan su kesintisi devam ederken, vatandaşlar özellikle sosyal medyadan belediyeye büyük tepki gösterdi.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise suların saat 17.30’dan itibaren verilmesinin planlandığı kaydedildi.