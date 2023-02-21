Afyonkarahisar’daki okulların depreme dayanıklılığı ile ilgili en net açıklama

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yurt genelinde sorgulanmaya başlanan ‘okulların depreme dayanıklılığı’ konusuyla ilgili Afyonkarahisar’da en net açıklama Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’den gelirken, Sünnetci, bu konuda kentteki velilerin gönül rahatlığı içerisinde olmasını ifade etti.

Deprem felaketinin ardından gündeme gelen okulların depreme dayanıklılığı konusunda denetimler arttırıldı. İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki bir çok kentte denetimler sonucu bazı okullar güvenlik gerekçesi ile boşaltıldı. Afyonkarahisar’daki okulların depreme dayanıklılığı konusunda açıklama ise en yetkili isimlerden birinden geldi. İl Milli Eğitim Müdür Miraç Sünnetci, bu konuda kurum olarak denetimleri arttırdıklarını ifade etti. Sünnetci, “Afyonkarahisar’da 38 okulun deprem konusunda güçlendirmesi yapılarak tamamlanmıştır. 28 okulda ise deprem revizyonu yani güçlendirmesi devam etmektedir. Yıkımı yapılan ve güçlendirmesi gerçekleştirilen okullarımız boşaltılmıştır, Afyonkarahisar’da şuanda tehlike arz edecek bir durum yoktur çünkü var olan binanın güçlendirmesi gerekiyorsa 38 kurum güçlendirildi ve 28 okulunda güçlendirmesi devam ederken, bu okullarda da hiçbir öğrencimiz yoktur. O okullarda eğitim gören öğrencilerimiz diğer okullarda ikili öğretim olarak eğitim alıyorlar.”

"Bu konuda inşallah bir sıkıntı yaşamayacağız"

Kentte ayrıca depreme dayanıklı olmadığı için önceki aylarda yıkımı yapılan okullar olduğunu da hatırlatan Sünnetci açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yıkımı gerçekleştirilen okullarımızlar birlikte güçlendirmesi yapılan ya da yapılmaya devam eden hiçbir okulda öğrencilerimiz yoktur. Afyonkarahisar’daki velilerimizin içi rahat olsun, bu konuda İl Özel İdaresi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı kurumlarının mühendisleri, görevlileri sahada. Bu konuda inşallah bir sıkıntı yaşamayacağız, çünkü daha önceden bu hususta önlem alınmıştı. Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatları bu yöndeydi, biz yine de tekrar bir sıkıntı yaşamaması için yine denetimlerimizi yaptık. Bu konudaki mühendis ve görevlilerimiz alanda çalışmalarını sürdürmektedir.”