Afyonkarahisar’daki camilerde Ayasofya için şükür duaları edildi
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NİN İBADETE AÇILMASININ ARDINDAN AFYONKARAHİSAR’DA CAMİLERDE HUTBEDE AYASOFYA VURGUSU YAPILDI. CUMA NAMAZI ÖNCESİ İSE AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NİN İBADETE AÇILMASI NEDENİYLE DUALAR EDİLDİ.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması sebebi ile Afyonkarahisar’daki camilerde okunan hutbede Ayasofya vurgusu yapılırken, cemaat şükür duası etti.
86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Afyonkarahisar’daki camilerde dualar edildi. Ayasofya’nın önemine vurgu yapıldığı hutbede, “Bugün, Ayasofya’nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Evlad-ı Fatih Han’ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya Cami-i Şerifi bu gün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşuyor. Bizleri böyle şerefli ve tarihî bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun. Ayasofya, asırlar öncesinden gelen gül rengi bir muştudur. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih’in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan öncülerimize, tüm kardeşlerimize selam olsun” denildi.
Hutbenin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’n ibadete açılması sebebi ile cemaat tarafından şükür duası edildi.
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