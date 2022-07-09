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Afyonkarahisar’da vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

Afyonkarahisar’da Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar bayram namazını eda ettiler.

Genel 09.07.2022, 07:28
Afyonkarahisar’da vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

Afyonkarahisar’da Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar bayram namazını eda ettiler.

Afyonkarahisarlı vatandaşlar Kurban Bayramı’nın 1. günü bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde kalkarak, camilerin yolunu tuttu. Kentteki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını eda ederken, Dörtyol mahallesinde bulanan Mehmet Sayın Camii bu camilerden birisi oldu. Saat 06.15’de cami içerisinde saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Namazın kılınmasının ardından bayram namazı hutbesinde ise Kurban Bayramı’nın önemi ve kurban kesmenin İslamiyet’teki yeri anlatıldı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılan hutbede İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi.

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