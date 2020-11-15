banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Lewis Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etti
Lewis Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etti
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı

Afyonkarahisar’da pedallar Sevgi Yılı Projesi için çevrildi

Afyonkarahisar’da 2020 Yılı Sevgi Yılı Projesi’nin ekim ayı teması olan Aile İçi İletişim kapsamında düzenlenen “Ailemle Birlikte Pedal Çeviriyorum” etkinliğinde vatandaşlar ve protokol hep birlikte bisiklet sürdü.

Genel 15.11.2020, 15:58
1
Afyonkarahisar’da pedallar Sevgi Yılı Projesi için çevrildi

Afyonkarahisar’da 2020 Yılı Sevgi Yılı Projesi’nin ekim ayı teması olan Aile İçi İletişim kapsamında düzenlenen “Ailemle Birlikte Pedal Çeviriyorum” etkinliğinde vatandaşlar ve protokol hep birlikte bisiklet sürdü.

Zafer Meydanı’ndan başlayan etkinlik Ordu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Park Afyon, Müze Kavşağı ve Kurtuluş Caddesi boyunca devam ederek başlangıç noktası Zafer Meydanı’nda son buldu. Güzergah boyunca pedal çeviren Vali Gökmen Çiçek, etkinlik sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ailemle Birlikte Pedal Çeviriyorum etkinliğine Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Temiz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve aileler katıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
11°
az bulutlu
banner378