Afyonkarahisar’da oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde başladı

Afyonkarahisar’da Cumhurbaşkanlığı 2.’nci tur oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde başladı.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da oy verme işlemi sabah erken saatlerde başladı. Kentte oy verme işlemi bin 880 sandıkta gerçekleştirilecek. Oyların kullanılacağı okullarda polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Oy kullanma sırasında görevliler oy pusulası ve kabinleri dikkatli bir şekilde takip etti. 480 bine yakın seçmenin oy kullanacağı seçimde oy verme işlemi 17.00’a kadar devam edecek.

Öte yandan, oy kullanan vatandaşlar demokrasi vurgusu yaparak, herkesi oy vermeye davet etti.