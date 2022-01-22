Afyonkarahisar’da kar yağışı trafikte kabusa döndü

Afyonkarahisar’da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken trafiği ise kabusa döndürdü. Polis ve karayolları ekipleri yolları açık tutmak için yoğun uğraş verirken, kar yağışında Afyonkarahisar-Antalya karayolunda tır ve kamyon geçişlerine izin verilmedi.

Meteorolojinin kent için günlerdir yaptığı kar yağışı uyarısı öğle saatlerinde başladı. İlerleyen saatlerde etkisini arttıran kar yağışı özellikle trafikte aksamalara neden oldu. Kentin en önemli kavşak noktalarından biri olan ve Afyonkarahisar’ı, İzmir, Antalya, Uşak ve Denizli’ye bağlayan karayolunda kar birikintisi oluşunca polis ekipleri bir süre tır ve kamyonların geçişine izin vermedi. Kardan dolayı özellikle Karahisar Tüneli giriş ve çıkışlarında tır ve kamyonların kayarak yolu kapatma riskine karşın polis ağır tonajlı araçları tünel yoluna girmeden durdurarak yol kenarlarına park ettirdi. Karayolu 31. Şube Şefliği ekipleri ise kentteki karayollarını açık tutmak için adeta seferberlik ilan etti. Ekipler çok sayıda iş makinesi ile kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ve karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, polis ekipleri ağır tonajlı araçlar dışındaki diğer araç sürücülerini lastiklerine zincir takmaları konusunda uyardı.