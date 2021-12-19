Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar’da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, dünden itibaren başlayan kar yağışı sonrası kentte kar kalınlığı yer yer yaklaşık 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirirken, karayolları ekipleri şehir bağlantı yollarını açık tutmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Meteorolojinin kent için yaptığı aşırı kar yağışı uyarısı sonrası kent beyaza bürünürken, kentte kar kalınlığı yer yer yaklaşık 20 santimetreyi buldu. Dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı sabah erken saatlerde de devam etti. Yağış sonrası alarm durumuna geçen karayolları ekipleri Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Uşak ve Kütahya karayollarının ulaşıma açık kalması için yoğun bir mesai harcamaya başladı. Kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yağıştan dolayı Akören beldesi yakınlarından yoldan çıkan bir tır yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Antalya’dan Almanya’ya sebze götürdüğü bildirilen tır trafik polislerinin Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünü yaklaşık 10 dakikalığına trafiğe kapatmasının ardından vinç yardımıyla girdiği orta refüjden çıkarılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kardan dolayı bir başka kaza ise Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Burada da yağıştan dolayı makas atan bir tır yol kenarındaki demir bariyerleri yıkıp refüje girerek durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kar yağışının devam ettiği kentte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalırken, karayolları ekiplerinin 24 saat esasına göre mesai yapacakları öğrenildi.