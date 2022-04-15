Afyonkarahisar’da ’gazi timi’ kuruldu

Afyonkarahisar’da vefat eden 66 yaşındaki malul gazi Jandarma Er Şemsettin Atacan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri tarafından kurulan ‘gazi timi’ üyelerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak’ın İdil ilçesinde 1981 yılında yaralanan Atacan, 64 yaşında tedavi gördüğü özel bir hastanede akciğer kanserine yeni düşerek hayatını kaybetti. Atacan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı askeri törenle hastaneden alınarak Paşa Camiine getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından Atacan’ın naaşı, askeri kıyafet giren gazilerden oluşan timin omuzlarında cenaze aracına konularak namaz için Bayat ilçesine yolcu edildi. Atacan burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.