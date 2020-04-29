Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101224
ALTIN
383.126
DOLAR
6.9809
STERLİN
8.6563
EURO
7.5737

Afyonkarahisar’da fırınlar tek tek denetlendi

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ RAMAZAN AYI ÖNCESİ BAŞLATTIKLARI DENETİMLERİ HIZLANDIRARAK ŞEHİR MERKEZİNDE PİDE ÜRETİMİ YAPAN FIRINLARI TEK TEK DENETLEDİ.

Afyonkarahisar’da fırınlar tek tek denetlendi

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ RAMAZAN AYI ÖNCESİ BAŞLATTIKLARI DENETİMLERİ HIZLANDIRARAK ŞEHİR MERKEZİNDE PİDE ÜRETİMİ YAPAN FIRINLARI TEK TEK DENETLEDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:27
0 Okunma
Afyonkarahisar’da fırınlar tek tek denetlendi

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi başlattıkları denetimleri hızlandırarak şehir merkezinde pide üretimi yapan fırınları tek tek denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide üretimi yapan fırınları tek tek dolaştı. Zabıta önce, fırınlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ardından imalathanelere girerek pidelerin hazırlandığı ortamları denetledi. Daha sonra gramaj kontrolüne geçen görevliler fırından çıkan pideleri terazide tartıp uygun olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin denetlediği fırınların hijyen kurallarına uyduğu ve üretilen pidelerin yeterli gramajda olduğu görüldü. Afyonkarahisar’da pide üretimi yapan tüm fırınları denetleyen zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca denetimlerini sürdürecek.

Fiyatları düşürdük

Afyonkarahisar şehir merkezinde yoğun işleyen bir fırında çalışan Ferit Kükey, Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun günler geçirdiklerini söyledi. Bu yıl pide fiyatlarını düşürdüklerini ifade eden Kükey: “Korona virüs nedeniyle biz pide fiyatlarını bu yıl vatandaş yesin diye düşürdük. Normalde 3.25 TL olması gereken pide fiyatımız bu yıl 2.50 TL” dedi.

Hijyen kurallarına uyarak çalışıyoruz

Üretimlerini hijyen koşullarına uygun yaptıklarını ifade eden Kükey şöyle devam etti:

“Maskelerimizi, eldivenlerimizi ve siperlikli maskelerimizi takıyoruz. Kasiyerlerimiz ayrı pide saran elemanlarımız ayrı bir şekilde çalışıyoruz. Yine imalathanemizde de hijyen koşullarına en güzel şekilde dikkat ediyoruz. Müşterilerimizin ve personelimizin sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Zabıta ekipleri tarafından denetimler sık sık yapılıyor. Belediyenin yaptığı denetimlerden de memnunuz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal mesafeye ikon önlemi
Sosyal mesafeye ikon önlemi
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 240’ıncı günde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 240’ıncı günde
Azerbaycan donanmasının Hazar Denizi’ndeki tatbikatı sona erdi
Azerbaycan donanmasının Hazar Denizi’ndeki tatbikatı sona erdi

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim