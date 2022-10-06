Afyonkarahisar’da bir garip belediye kazısı

Afyonkarahisar Gazlıgöl Belediye Başkanı tarafından iş yerinden çıkarılmak istenen esnafın yaklaşık 15 gün önce dükkanının önünde yapılan kazı çalışmasıyla ilgili belediyeden ilginç bir açıklama yapılarak, kazının el ile hassas kazı olarak dikkatli bir şekilde yapıldığı için uzun sürdüğü belirtilerek, güvenlik kameralarına yansıyan iş makinesi görüntülerini ise belediye kabul etmedi.

Afyonkarahisar’ın Büyük Birlik Partili (BBP) Gazılıgöl Belediye Başkanı Mehmet Kırkpınar, belediyeye ait dükkandan çıkarmak istediği kiracısının iş yerinin önünü su borusu döşeneceği gerekçesiyle 12 gön önce kepçeyle kazdırıp o halde bıraktı. İsmail Hakkı Baz isimli esnaf çıkmamakta direnince ise başkan dükkanın üst katında bulunan havuzun su gider borularına zarar verip iş yerini defalarca sular altında bırakırken, kazıdan dolayı müşteriyle birlikte kendisinin dahi dükkanına giremediği esnaf ise duruma tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayın ardından basın kuruluşlarının olayı haberleştirmesinin ardından Gazlıgöl Belediye Başkanlığı Vekili Av. Emre Çınar imzasıyla yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, garip bir ifade kullanılarak kazının el ile yapılan hassas kazı olduğu iddia edildi. Açıklamada, “Müvekkil Gazlıgöl Belediye şirketine ait olan Midas Termal Otel’de zemin katında bulunan kira süresi sona ermiş olan dükkan önündeki kazı çalışması Midas Otel işletmesinde su basıncının yeterli gelmemesi sebebiyle, otel işletmesine müşterilerinden sürekli şikayetlerin gelmesi hasebiyle, çözüm bulmak ve ilave şebeke hattı bağlantısı arama amacıyla yapılmıştır. Kazı yapılan güzergah boyunca yer altında elektrik, jeotermal su, içme suyu, kanalizasyon ve telefon şebeke hatlarının olması nedeniyle alanda dikkatli kazı çalışmaları gereksinimi hasıl olmuş, bu itibarla söz konusu kazı çalışmaları iş makinaları aracılığı ile değil el ile hassas kazı olarak dikkatli bir şekilde yapılmakta olup, kazı işleminin uzun sürmesinin yegane sebebi budur. Kaldı ki söz konusu kazı çalışması sadece bahse konu vatandaşın 2 numaralı dükkanının önünde değil, aynı sırada yer alan 6 numaralı dükkanın önünde de yapılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu kazı çalışması otel işletmesinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.