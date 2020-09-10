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Afyonkarahisar Valisi Çiçek’ten karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
AFYONKARAHİSAR VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, KARANTİNAYA UYMAYANLARI İLGİNÇ BİR ŞEKİLDE UYARDI.
Genel 10.09.2020, 01:06
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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karantinaya uymayanları ilginç bir şekilde uyardı.
Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Korona Virüs tedbirleri kapsamında evlerinde karantinaya uymayanları uyararak, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız.
Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." diye belirtti.
Vali Çiçek’in açıklaması sosyal medyada kısa sürede büyük destek toplayarak binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
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