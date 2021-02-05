Afyonkarahisar, El Bab şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Afyonkarahisarlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi.

Suriye’de el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildiği sırada, Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit düştü. Şehit Demirel’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Aşağıyenice köyündeki baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı köy camisine getirildi. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Jandarma Kriminal Daire Başkanı Albay Sinan Şen, kaymakamlar, belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Törende şehidin kızları Elif Ezgi Demirel (17) ve Rabia Rüya Demirel (12), eşi Nuriye Demirel, baba Mehmet Demirel, anne Meryem Demirel ve ağabeyi Osman Demirel uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin baba ve ağabeyini cenaze töreninde protokol üyeleri yalnız bırakmadı.

Protokol üyeleri şehidin ailesi ile birlikte saf tuttu

Şehidin cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Protokol üyeleri şehit ailesi ile birlikte cenazede saf tutarken, namaz öncesi konuşan Müftü Kazancı şehitliğin dinimizde çok önemli bir makam olduğunu hatırlattı. Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre askerlerin omuzlarında taşınırken daha sonra cemaat tarafından defnedileceği köy mezarlığına götürüldü.

Şehit Demirel Tekirdağ’da patlayıcı madde imha tim komutanıydı

Ankara, Tunceli, Adıyaman, İzmir, Elazığ ve Sivas gibi çeşitli illerde görev yapan Süleyman Demirel, en son Diyarbakır’dan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına atanarak, burada patlayıcı madde imha tim komutanı olarak görev yaptı. Şehit Demirel ardından Tekirdağ’dan geçici görev ile Suriye’nin El Bab şehrine gitti. Demirel dün gerçekleştirilen görevde ise el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildiği sırada şehit düştü.