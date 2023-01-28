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Afyonakarhisar’da kar yağışı etkili oldu
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı bazı köylerde kar yağışı etkili oldu.
Genel 28.01.2023, 00:07
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı bazı köylerde kar yağışı etkili oldu.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Şuhut’un Bozan köyü, ve ilçenin yüksek kesimleri ile Şuhut-Afyonkarahisar yolu karla kaplandı. Uzun süredir beklenen kar yağışı ilçede sevinçle karşılandı.