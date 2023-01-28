banner607

Son Dakika

Afyonakarhisar’da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı bazı köylerde kar yağışı etkili oldu.

Genel 28.01.2023, 00:07
Afyonakarhisar’da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı bazı köylerde kar yağışı etkili oldu.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Şuhut’un Bozan köyü, ve ilçenin yüksek kesimleri ile Şuhut-Afyonkarahisar yolu karla kaplandı. Uzun süredir beklenen kar yağışı ilçede sevinçle karşılandı.

Yorumlar (0)