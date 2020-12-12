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Afyonakarahisar bu hafta da kısıtlamayla sessizliğe büründü
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar da bu hafta sonu ikinci kez uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe büründü.
Genel 12.12.2020, 01:29
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Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar da bu hafta sonu ikinci kez uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe büründü.İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Afyonkarahisar’da da saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin cadde ve sokakları bu haftada sessizliğini korurken polis ve jandarma 7 ayrı noktada uygulama yaparak sürürcüleri denetledi. Kısıtlamanın başlamasının ardından halen araçları ile seyir halinde bulunan sürücüler ve yolculara izin belgeleri sorularak en kısa zamanda evlerine gitmeleri yönünde ekipler tarafından uyarılar yapıldı.
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