Afyon Lokumu tescillenerek coğrafi işaretini aldı

Afyonkarahisar Belediyesi’nin coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduğu ‘Afyon Lokumu’na Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil belgesi verildi.

Başvuru ve onay süreçleri tamamlanarak coğrafi işaret tesciline hak kazanan "Afyon Lokumu" için tescil belgesinin takdimi amacıyla TÜRKPATENT’te tören düzenlendi. Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek. TÜRKPATENT Başkan Yardımcısı Mehmet Duyar ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay katıldı.

Başkan Zeybek, Afyonkarahisar’ın bugüne kadar 17 ürününün tescil edildiği söyleyerek "Kentimiz Türkiye’de termalin başkenti. 26 bin yatak kapasitesi ile Türkiye’de tek iliz. Yumurtada Türkiye’nin borsasını belirleyen bir iliz. Bu güne kadar 17 ürünümüz tescil edildi. Tescil sırasında bekleyen 16 ürünümüz var. Bunların peşinden ilave tescillerimiz de gelecek. 99’a yakın sıra bekleyecek yöresel ürünümüz var. Yöresel lezzetlerimizin tescillerini bitirdikten sonra ’lezzetin başkenti’ olma yolunda adım atan bir il olacağız. Yöresel lezzetlerimizi tatmaya herkesi davet ediyoruz" dedi.

“Afyon lokumunun tescili şehre yeni bir ivme katacak”

TÜRKPATENT Başkan Yardımcısı Mehmet Duyar ise ‘Afyon Lokumu’nun tesciliyle Türkiye genelinde 654 coğrafi işaret tescil sayısına ulaşıldığını, 708 de başvuru süreci devam eden ürün olduğunu kaydetti. Afyon lokumunun ticarileşme potansiyeli olduğuna dikkati çeken Duyar, şöyle konuştu: "Tescil sonrası çalışmalarda ürünümüzün ülke ekonomisine büyük bir değer katmasını bekliyoruz. Coğrafi işaretler artık hayatımızın her alanına giren güçlü bir kavram. Bununla birlikte şehirlerimizde gastronomi kavramı da önemli bir yer edinmeye başladı. Afyonkarahisar’ın zaten güçlü olduğu gastronomi alanında Afyon lokumunun tescilinin şehre yeni bir ivme katacağına inanıyoruz."