Afşin’de TOKİ temelleri hızla atılıyor, son durum dron ile görüntülendi

6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş Afşin’de yaralar sarılmaya devam ederken, kalıcı konutlarla ilgili de çalışmalar aralıksız sürüyor. Kırsal mahallelerle birlikte 6 bin konutun yapılması planlanan ilçede Afşin Belediyesinin 2021 yılında Türkiye tarihinin dördüncü en büyük 18. imar uygulamasını tamamlaması ve Hüyüklü ile Gerger mahallelerinde arazilerin TOKİ’ye devredilmesiyle 2 bin 229 konutun temeli atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 180 gün içerisinde konutların tamamlanması planlanan bölgedeki son durum havadan da görüntülendi.