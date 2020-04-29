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Afrin’de sivillere yönelik bombalı saldırı

Suriye’nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilmiş el yapımı paylayıcı patladı. Patlamada ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Afrin’de sivillere yönelik bombalı saldırı

Suriye’nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilmiş el yapımı paylayıcı patladı. Patlamada ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 00:07
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Afrin’de sivillere yönelik bombalı saldırı

Suriye’nin Afrin ilçesinde yer alan Mahmudiye Mahallesi’nde sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) patladı. Saldırı sonucu ölü ya da yaralı bulunmadığı aktarıldı.

Bakan Soylu "yanlarına kalmayacak" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği ve 42 kişinin hayatını kaybettiği bombalı araç saldırısıyla ilgili terör örgütüne gözdağı verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Son Güncelleme: 29.04.2020 00:51
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