Afrin’de 250 aileye halı ve battaniye yardımı
SURİYE’NİN AFRİN İLÇESİNDEKİ KAMPLARDA YAŞAYAN 250 AİLEYE HALI VE BATTANİYE DAĞITILDI.
Suriye’nin Afrin ilçesindeki kamplarda yaşayan 250 aileye halı ve battaniye dağıtıldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı açıklamada, Afrin bölgesinde yaşayan sivillere yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Suriye’de savaşın devam etmesi nedeniyle insanlar ülkenin kuzeyindeki daha güvenli bölgelere geliyor. Her yıl çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısı da ihtiyaçlar da artıyor. Kamplarda yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz" dedi.
Afrin’deki kamplarda yaşayan 250 aileye halı ve battaniye yardımı yapıldığını aktaran Tahiroğlu, "Geçtiğimiz yıl İdlib’ten Afrin’e göç ederek buradaki kamplara sığınan Suriyeli ailelere destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 250 aileye halı ve battaniye yardımı yaptık. Gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında insani yardım çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
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