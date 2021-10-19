'Afrika'nın devi' olarak bilinen kıtanın en kalabalık ülkesi: Nijerya

ABUJA (AA) - Başkenti Abuja, para birimi Naira olan ve "Afrika'nın devi" olarak bilinen Nijerya, 206 milyon nüfusuyla "kıtanın en kalabalık ülkesi" olma özelliği taşıyor.

İngiltere'den 1 Ekim 1960'ta bağımsızlığını kazanan Nijerya'nın nüfusunun yarısından fazlasını Müslümanlar, ardından Hristiyan ve geri kalanını ise diğer dinlere mensup kişiler oluşturuyor.

Başlıca İngilizce, Hausa, Yoruba ve İgbo dillerinin konuşulduğu Nijerya'da yer alan etnik gruplar arasında Hausa-Fulani, Yoruba, İgbo, Tiv, Jogon, İgala ve diğerleri bulunuyor.

Sahra Altı Afrika'nın en büyük ticari pazarı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) lider ülkesi Nijerya, 2 milyar dolardan fazla ticaret hacmiyle Türkiye'nin Afrika kıtasında 6'ncı, Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortaklarından biri haline geldi.

İki ülke arasındaki anlaşma kapsamında, Türkiye'nin Nijerya'dan kakao, kola cevizi ile meyvesi, kauçuk, palm cevizi, kalay cevheri ile metali, çinko, ham petrol ve kömür gibi ürünler ithal etmesi, Nijerya'ya ise gıda ürünlerinden inşaat malzemelerine, elektronik ürünlerden tarım aletlerine kadar farklı ürünler ihraç etmesi kararlaştırıldı.

Nijerya'nın üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar arasında Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Gelişen 8 Ülke (D-8), İngiliz Milletler Topluluğu (The Commonwealth), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Afrika Birliği (AU), ECOWAS, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Dünya Gıda Örgütü (WFO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Ve Kültür Kurumu (UNESCO) yer alıyor.

İhracatın yüzde 90'ı petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazdan oluşuyor

Ülkenin ihracat gelirlerinin yüzden 90'ı petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazdan oluşuyor.

Öte yandan Nijerya, 2020 yılı sonunda yaklaşık 19 milyar dolar dış ticaret açığı verdi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde, Türkiye'nin Nijerya'dan 1999'dan itibaren sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve 2019'dan itibaren de petrol ithal etmeye başlaması önemli bir yer tutuyor.

Bugün Türkiye'nin, Nijerya'dan ithalatının yaklaşık yüzde 90'ını petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz, geri kalan kısmını ise yağlı tohum, meyve, susam, odun kömürü ve kakao gibi ürünler oluşturuyor.

Türkiye'den Nijerya'ya en fazla ihraç edilen ürünler arasında ise demir ve çelik ürünleri, mobilya parçaları, inşaat malzemeleri ve gıda ürünleri bulunurken, Türkiye 2018'de "Nijerya'dan en fazla susam alan ülke" oldu.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 40'tan fazla Türk firması faaliyet gösterirken, bu firmalarda 500'den fazla Türk ve 2 bin 500'den fazla Nijeryalı istihdam ediliyor.

Türk firmaları ve ürünlerinin Nijerya'da tanıtımı için başta Lagos eyaleti olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde ticari fuarlar düzenleniyor.

Birçok Nijeryalının Türkiye'den "bavul ticareti" olarak nitelendirilen yöntemle tekstil ürünleri satın alması nedeniyle Nijerya'ya ihracat verileri, gerçek miktarın daha altında gözüküyor.

Ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi öngörülüyor

İki ülke arasındaki ilişkiler, tarihsel olarak Osmanlı Devleti ve dönemin Batı Afrika devleti Kanem-Bornu ile ilişkilere kadar uzanıyor. İki devlet arasında 1555-1556'da dostluk ve ticaret antlaşması imzalandı.

Nijerya'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından, 1962'de ülkenin eski başkenti Lagos'ta Türk büyükelçiliği açıldı ve Abuja'nın 1991’de başkent ilan edilmesiyle elçilik 2001'de bu şehre taşındı.

Ocak 2011'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde kurulan "Türkiye-Nijerya İş Konseyi" aracılığıyla iki ülke arasında mevcut iş birliği potansiyelinin değerlendirilmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler gibi konular üzerinde duruluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2016'da Nijerya'yı ziyaret etmesinin ardından, 2017'de ise Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

2018'deki D-8 görüşmelerinde gündeme gelen ortak para birimi ve sanayi bölgeleri projesi ise Türkiye'nin üye ülkelerden Nijerya ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-20 Ekim'deki Nijerya ziyaretinde de iki ülke arasında hidrokarbon, madencilik ve enerji alanlarında 3 anlaşmanın imzalanması hedefleniyor.

Erdoğan'ın ziyareti kapsamında düzenlenmesi öngörülen iş forumu vesilesiyle ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi öngörülüyor.

Nijerya'da Yunus Emre Enstitüsü açılıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk dili ve kültürünün Nijerya'da tanıtılması amacıyla başkent Abuja'da merkez açmaya hazırlanıyor.

Öte yandan, Türk Hava Yollarının (THY), Nijerya'nın Lagos, Abuja ve Port Harcort olmak üzere 3 noktaya sefer düzenlemesi de ekonomik ilişkilerin canlanmasına katkı sağlıyor.

Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Amin Foundation ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının partner kuruluşu Dar'ul Erkam Vakfı gibi Türk sivil toplum kuruluşları ülkede eğitim, su kuyuların açılması ve gıda yardımı gibi çeşitli alanlarda desteğini sürdürüyor.