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Afrika’daki kurak alanlar yemyeşil bahçe oldu

İDDEF’in Burkina Faso’da hayata geçirdiği Örnek Köy Projesi kapsamında diktiği fidanlar ve ektiği tohumlar meyve ve sebze vermeye başladı.

Genel 17.05.2022, 11:03
Afrika’daki kurak alanlar yemyeşil bahçe oldu

İDDEF’in Burkina Faso’da hayata geçirdiği Örnek Köy Projesi kapsamında diktiği fidanlar ve ektiği tohumlar meyve ve sebze vermeye başladı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği eğitim ve insani yardım çalışmalarıyla birlikte çevre ve kalkınma hassasiyeti taşıyan projelere de imza atarak Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da Örnek Köy Projesi’ni hayata geçirdi. İDDEF’in uygulamaya aldığı Örnek Köy Projesi’yle yapılan medrese, mescit, su kuyusu, güneş paneli ile elektrik sağlanması ve tarım çalışmalarıyla bölgede eğitim ve zirai kalkınma hareketi başlarken, hayırseverlerin desteğiyle ekilen sebze tohumları ve meyve fidanları büyüyüp bölgeyi yeşile bürüdü.

Afrika Fidan Projesi ile inşa edilen her medrese bahçesine de fidan dikimi gerçekleştiren İDDEF, yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü çalışmalarla meyve ve sebze bahçeleri kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mahmud Ustaosmanoğlu Yetimhanesi ile Ahıskalı Ali Haydar Efendi Medresesi’nde dikilen mango, muz ve limon fidanları ağaç olup meyve verirken, tohum olarak ekilen soğan, marul, lahana ve mısır gibi sebzeler de tüketiliyor.

Meyve ve sebze bahçelerini gezerek İDDEF’in eğitim ve kalkınma mücadelesiyle birlikte tarım projesini anlatan İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Ali Ganame, “İDDEF’in ülkemizde yaptığı çalışmaların bir benzerinin olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Ülkemizde bilinen söz vardır. Bir yumurta içten kırılırsa hayat olur, ama dıştan kırılırsa bir yemek olur. Gelişme söz konusu olduğu zaman insanlar bunu el ele gerçekleştirebilir. Örnek Köy projesinde medrese, yanında mescit, su kuyusu, güneş paneli ile elektrik üretimi ve tarım projesi uygulanıyor. Oluşan bahçede sebze ve meyve yetiştiriliyor. Yapılan bu çalışmalar öğrencilere örnek oluyor ve zirai çalışmalar öğretiliyor. Ayrıca ülkemizde yaşanan kıtlıktan da bahçemizdeki üretim sayesinde etkilenmiyoruz” dedi.

Öğrencilerin zirai çalışmalar hakkında tecrübe edindiğini aktaran Ganame, “Öğrencilerimiz sebze ve meyveleri bahçemizden topluyor. Bunun yanı sıra kardeşlerimiz büyüdüklerinde üretim yapabilecek. Burkina Faso tropikal bir mevsime sahip olduğu için bazı sebze ve meyveler bulunmuyor. Bunlar yurtdışından ithal ediliyor. Tarım projemizle farklı meyveler üretebiliyoruz ve bahçe içlerine kurduğumuz havuzlara hayırseverlerin desteğiyle açılan su kuyularından su dolduruyoruz. Afrika’da gerçek bir eğitim ve kalkınma mücadelesi yaşanıyor. 4 yıldır sürdürdüğümüz meşakkatli çalışmayla meyve ve sebze bahçeleri kurmaya devam ediyoruz. Üretimle birlikte ortaya çıkan meyve sebzelerden hem gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz istifade ediyor hem de tüketiciyle buluşturularak gelir elde ediyorlar. Burası bambaşka bir alan oldu. Allah destek veren herkesten razı olsun” diye konuştu.

Öte yandan, Burkina Faso Ekonomi Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Gençler Arasında İşsizlik’ sorununa yönelik düzenlenen çalıştaya özel davetle katılan İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Ali Ganame, İDDEF’in medrese ve eğitim çalışmalarıyla birlikte zirai kalkınmayı hedefleyen Örnek Köy Projesi’ni anlatarak programa destek oldu.

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