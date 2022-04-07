Afrika mutfak kültürü İzmirlilere tanıtılacak

İzmir’de Senegal ve Afrika mutfak kültürünü tanıtacak iş birliğine imza atıldı. İş birliği çerçevesinde Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Senegal Cumhuriyeti Büyükelçisi Cheikh Gueye bir araya geldi.

Senegal Cumhuriyeti Büyükelçisi Cheikh Gueye, Ankara Büyükelçilik konutunda İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ile buluştu. Görüşmede, Senegal ve Afrika mutfak kültürünün İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Aşçılık Programı bünyesinde tanıtılmasına yönelik iş birliği kararı alındı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) yetkilendirdiği Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından eğitim kalitesi tescillenen ve Türkiye’nin akredite edilen ilk Aşçılık Programı’na sahip İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde Afrika mutfak kültürü, iş birliği çerçevesinde İzmirlilere tanıtılacak.