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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye F16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik, "ABD’nin bu adımını olumlu karşılıyoruz" dedi.
Afrika çöl tozları İstanbul'a giriş yaptı!
İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu havadan görüntülendi.
Genel 07.04.2022, 15:46 07.04.2022, 16:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da son günlerde görülen çöl tozları İstanbul semalarında görüldü.
Gökdelenleri kaplayan çöl tozları havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, tozların havayı kapladığı görülüyor.