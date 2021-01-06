Afganistanlı hamile kadın Odessa-İstanbul uçağına 8 saatlik rötar yaptırdı

Türkiye’den Ukrayna’ya gelen Afganistan uyruklu hamile kadın, geliş sebebini açıklayamayınca geri gönderilmek istendi. Kadın gitmemek için direnince de Odessa-İstanbul seferini gerçekleştirecek olan uçak 8 saat rötar yaptı.

Ukrayna’nın Odessa kentinde yer alan Odessa Havaalanı’nda kimliği açıklanmayan hamile bir kadın krize neden oldu. İstanbul-Odessa uçağında bulunan Afganistan uyruklu hamile bir yolcu, gümrük kontrolleri sırasında Ukrayna’ya geliş sebebini açıklayamadı. Havaalanı yetkilileri, geliş sebebini açıklayamayan kadını ülkeye almak istemedi. Ülkeye girişine izin verilmemesine tepki gösteren kadın fenalaşınca havaalanında panik yaşandı. Kadın, ülkeye alınmayınca geri gönderilmek istenirken hamile kadın direndi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 2 kez kontrolden geçirilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilse de ısrarla İstalbul seferine hazırlanan uçağa binmek istemedi. Yolcuyu bekleyen Odessa-İstanbul uçağı 8 saat rötarın ardından havalanarak İstanbul’a iniş yaptı.