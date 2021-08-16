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Afganistan’dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı’na indi

Afganistan’da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getiren uçak, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Genel 16.08.2021, 17:18
Afganistan’dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı’na indi

Afganistan’da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getiren uçak, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Afganistan’da bulunan Türklerin tahliye edilmesi için "Boeing 777-300 ER" tipi uçak Afganistan’a gönderildi. Tahliye için giden "TK 707" sefer sayılı uçak, Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan saat 11.45’te İstanbul’a hareket etti. 324 yolcuyu taşıyan uçak saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Öte yandan, Afganistan’dan getirilen yolcuların korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı öğrenildi.
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