Afganistan’da Özbek Dili Milli Günü kutlandı

Afganistan başkenti Kabil’de 21 Ekim Özbek Dili Milli Günü kutlandı.

Afganistan’da Taliban öncesi dönemde Özbek Dili Milli Günü birçok başkent Kabil ve Özbeklerin yoğun olarak yaşadığı kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde bayramlar yapılarak büyük törenlerle kutlanıyordu. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Özbek Dili Milli Günü, Taliban’ın yeni iktidara gelmesi sebebiyle büyük törenlerle kutlanamadı. Ancak 21 Ekim Özbek Dili Milli Günü bu yıl Kabil’in yanı sıra Faryab, Cevizcan gibi illerde düzenlenen törenlerle kutlandı. Kabil’de gerçekleştirilen törene aralarında akademisyenler, şairler ve yazarların da bulunduğu 100’den fazla kişi katıldı. Konuşmacılar Özbekler ve Özbek dilinin gelişmesi için Taliban hükümetinden taleplerini dile getirdi.

Programı bir grup arkadaşıyla organize eden akademisyen Nakibullah Ubeyt, “Afganistan Özbekleri olarak, siyasi idare ortak olmadıkça, bizim dilimiz de gelişmeyecek, kültürümüz de ekonomimiz de. O yüzden biz Taliban hükümetinden, Afganistan Özbeklerinin siyasi iktidara ortak olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ozgarish adlı sivil toplum kuruluşu üyesi Rahimullah Simin Ziyayee ise, “Afganistan bir bağa benziyor, Peştunca, Farsça, Pamirice, Kırgızca ve başka diller, her biri bir çiçek gibidir. Bu bağı güzelleştirmeye adı geçen her bir çiçeğin şüphesiz rolü vardır. Afganistan’ı güzelliğini sağlamak için ve şu anki durumu atlatmak için de bu güzel dillerin ve ülkenin geliştirmesi adına bütün etniklere ve özellikle eğitimli insanlarına eşit siyasi katılım sağlanması lazım” açıklamasını yaptı.

Programa katılan Özbekçenin gelişmesi için kitapların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılması ve dağıtılmasını istiyor. Katılımcılar, Özbeklerin yoğun olarak yaşadığı kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde daha fazla Özbek öğretmenin atanması gerektiğini aktardı.

Afganistan’daki nüfusun en az yüzde 15’ini Özbekler oluşturuyor ve şu anki yönetimde başbakan yardımcısı ve hükümet medya merkezi başkanı gibi makamlar Özbeklerden oluşuyor.