Afganistan’da ‘İyilik Trenleri’ yardım dağıtımı devam ediyor

Türkiye’den Afganistan’a gelen insani yardım malzemeleri içeren “İyilik Trenlerinin” ulaştırdığı yardımlar, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, Türk Kızılay’ı ve Afgan Kızılay’ının desteği ile dağıtılmaya devam ediyor.

Türkiye’den Afganistan’a ulaşan ‘İyilik Trenleri’ yardımları sürüyor. Afganistan’ın başkenti Kabil’deki en büyük yetimhanelerden Tahye-i Maskan yetimhanesinde bugün ‘İyilik Trenleri’ ile gelen yardımlar çerçevesinde gıda yardımı ve halı dağıtıldı. Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay yaptığı açıklamada, “Türkiye bu dönem içerisinde Afganistan’a çok çeşitli yardımlarda bulunmuştur ve bu yardımların en sembolik olanı da, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Afganistan’a gönderilen ve 4’üncüsü bir kaç hafta önce Afganistan’a ulaşan iyilik trenleridir” dedi.

Türkiye Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ziya ise yaptığı açıklamada, “Afganistan ve Kabil’in en büyük yetimhanelerinden olan Tahiye-i Maskan yetimhanesinde, buradaki ihtiyaç sahipleri, çocuklara bin 500 adet gıda kolisi iyilik treni ile dördüncüsü sefer iyilik tireni ile gelen yardımlarınızı Büyükelçimiz Cihad Erginay Beyin katılımı ile teslim ettik. Yardımlarımız çerçevesinde burada bin 500 gıda kolisinin yanında, 750 adet parça halı da bulunuyor. Bu halıları yetimhane müdürünün aracılığıyla Afganistan’ın genelinde bulunan yetimhanelere dağıtımını gerçekleştirileceğiz. Yardım paketlerimiz içerisinde, her bir gıda kolimiz 22 kilogram ağırlığında olup, içerisinde pirinç, sıvı yağ, çay, barbunya, nohut ve şeker bulunuyor. Burada bugün dağıttığımız ve teslim ettiğimiz yardımlarımız bulunduğumuz yetimhanenin yaklaşık dört aylık gıda masrafını karşılayacaktır” ifadelerini kullandı.

AFAD, Türk Kızılayı, TIKA ve diğer Türk kuruluşların oluşturduğu iyilik trenlerin 5 tona yakın insani yardım paketleri Afganistan’ın 34 vilayetinde ihtiyaç sahipleri ve kuruluşlara dağıtılmaktadır.