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Afganistan’da bombalı saldırı: 13 ölü
AFGANİSTAN’IN KANDAHAR ŞEHRİNİN SPİN BULDAK İLÇESİNDE YOL KENARINA YERLEŞTİRİLEN BOMBANIN SİVİLLERİ TAŞIYAN ARACIN BÖLGEDEN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLATILMASI SONUCU 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Genel 29.08.2020, 09:50
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Afganistan’ın Kandahar şehrinin Spin Buldak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patlatılması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan’ın Kandahar şehrinin Spin Buldak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti. Patlama, sivilleri taşıyan araçta bulunan 13 kişinin ölümüne yol açtı. Patlama sonucu 6’sı çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Patlamada yaralanan sivillerin ise hastanede tedavisi sürüyor. Yerel kaynaklar, bir düğün merasimine katılan sivillerin dönüşü esnasında Taliban tarafından yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
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