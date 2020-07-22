Afganistan Millet Meclisinden TİKA’ya takdir belgesi
AFGANİSTAN MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MİR RAHMAN RAHMANİ, ÜLKENİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN, ALTYAPI GELİŞTİRME VE KALKINMA PROJELERİ YAPAN TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞINA (TİKA), AFGANİSTAN MİLLETİ ADINA TAKDİR BELGESİ TAKDİM ETTİ.
Afganistan Millet Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, ülkenin gelişmesine katkı sağlayan, altyapı geliştirme ve kalkınma projeleri yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA), Afganistan milleti adına takdir belgesi takdim etti.
Afganistan Millet Meclisi Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Afganistan Millet Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, TİKA’nın ülkede gerçekleştirdiği proje ve faaliyetleri yakından takip ettiklerini belirterek, desteklerinden dolayı TİKA’ya teşekkür etti. TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ise millet iradesinin tescil ettiği Afganistan Millet Meclisinde bulunmaktan onur duyduğunu belirtti. Çal, tarihte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Afganistan devletinin kalkınması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Afganistan Millet Meclisi Başkanı Rahmani, takdir belgesini TİKA Kabil Koordinatörü Çal’a takdim etti.
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