Afgan göçmen çöpten topladığı atıklarla kazan dairesinde heykel yapıyor

Afganistan’da yaşanan iç savaştan kaçarak İran’a gelen Alihan Abdullahi, çöpten topladığı atık malzemeler ile başkent Tahran’da kapıcılık yaptığı apartmanın kazan dairesinde heykel yapıyor.

Afganistan’dan 32 yıl önce İran’a göç eden 58 yaşındaki Alihan Abdullahi, çöplerden topladığı atık malzemeleri başkent Tahran’da kapıcılık yaptığı apartmanın kazan dairesinde sanat eserlerine dönüştürüyor. İç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Abdullahi, "Afganistan’daki kabile ve mezhep savaşları nedeniyle ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Afganistan’da çobanlık ve çiftçilik yapıyordum ve ülkemde bir arazim veya evim de yoktu. Afganistan’da daha fazla kalınamayacağını gördüğümde İran’a geldik ve Tahran’da bir apartmanda kapıcılık yapmaya başladım" dedi.

“Çocukluğumdan bu yana gördüğüm resimlere ilgim vardı”

Kapıcılıktan kazandığı paranın yeterli olmaması nedeniyle, çocukluğundan bu yana hayali olan heykeltıraşlığa başladığını ifade eden Abdullahi, çöplerden topladığı yumurta, yumurta kartonları, tahta, ambalajlarda kullanılan köpükler ve sokaklarda bulduğu tahta parçaları ile heykeller yapıyor. Kapıcılık yaptığı apartman dairesinin kazan dairesi ve çatısını atölye olarak kullanmaya çalışan Abdullahi, yeteneğinin doğuştan geldiğini ve her zaman doğada gördüğü şekillere ilgisinin olduğunu belirterek, “Çocukluğumdan bu yana gördüğüm şekillere ve resimlere ilgim vardı. Çobanlık yaptığım zamanlarda doğada bazı kaya parçaları görürdüm ve onların üzerindeki şekiller ilgimi çekerdi. O şekilleri zihnimde geliştirir ve resmederdim. Ne yapacağımı bilmiyordum ama o şekilleri izlemek ve onları hayal etmek beni çok mutlu ederdi" ifadelerini kullandı.

“Tüm zorluklara rağmen heykel yapmayı seviyorum”

Hayatın kendisine fırsatlar sunduğunu belirten Abdullahi, "İran’da kapıcı olarak çalışmaya başladığımda gelirim iyi olmadığından ek iş aramaya başlamıştım. Çalıştığım apartmanda yaşlı bir amca vardı. Çok güzel resimler çizer ve onları satardı. Ona hayran kalmıştım ve beni bu işe sevk eden, beni yönlendiren o yaşlı amca oldu" dedi. Yeterli desteği alamadığını ve çalıştığı apartman dairesinde kendi imkanları ile sanatını icra etmeye çalıştığını söyleyen Abdullahi, "Tüm zorluklara rağmen heykel yapmayı seviyorum. Bu heykeller benim zihnimin ürünleri ve onları yapmaktan zevk alıyorum" ifadelerine yer verdi.

Avrupa ve ABD’de müşterileri bulunan Abdullahi’nin yarı insan ve yarı hayvan şeklinde yaptığı eserleri, yurt içi ve yurt dışında bulunan birçok galeride sergileniyor.