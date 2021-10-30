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Afetzedelere, toplam 69 milyon TL nakdi yardım yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan deprem felaketiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, depremin meydana getirdiği sonuçlar ile yapılan yardım faaliyetleriyle ilgili bilgiler yer aldı.

Genel 30.10.2021, 12:43
Afetzedelere, toplam 69 milyon TL nakdi yardım yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan deprem felaketiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, depremin meydana getirdiği sonuçlar ile yapılan yardım faaliyetleriyle ilgili bilgiler yer aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye’nin deprem sonrasında örnek bir gayret gösterdiği belirtilerek, “İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye, AFAD koordinasyonunda, tek yürek oldu, yaraları birlikte sardı. Ülkemiz, deprem sonrasında devleti, milleti, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörüyle kenetlenerek örnek bir gayret ortaya koydu. Aradan bir yıl geçmesine rağmen acımız hala taze. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Toplam 107 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Yaşanan afet sonrası 107 vatandaşın enkaz altından kurtarıldığının bilgisini verildiği açıklamada, “Deprem sonrasında yürütülen çalışmalara 8 bakanlık, kurumlar ve valiliklerin yanı sıra belediyeler, STK’lar ve AFAD Gönüllüleri katıldı. Toplam 10 bin 863 personelin görev yaptığı depremde, 107 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı, 117 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında pek çok farklı alandaki çalışma eş zamanlı olarak ve büyük bir gayret ile sürdürüldü. Depremde yaralanan 960 vatandaşımız hastanelerde tedavi edildi. Kurulmuş 18 çadır alanından 7’sinde poliklinik hizmeti verildi, bu noktalarda 2 bin 613 hasta tedavi edildi. Depremzede vatandaşlarımıza, 2 bin 338 çadır, 31.669 uyku seti (yatak, yorgan vb.), 45 bin 39 battaniye, 6 bin 572 ısıtıcı (elektrikli-tüplü), 35 genel maksat çadırı, 107 bin 537 gıda kolisi, 552 bin adet gıda malzemesi (salça, yağ, makarna vb.), 10 bin 667 gıda alışveriş kartı, 655 bin 116 temizlik malzemesi - hijyen paketi / bebek bezi, 145 bin 941 parça kıyafet ulaştırıldı” denildi.

Afetzedelere, toplam 69 milyon TL nakdi yardım

Afetten etkilenen vatandaşlara yönelik yapılan yardımlarla ilgili bilgilerinde verildiği açıklama şöyle devam etti:

“Depremin hemen ardından bölgede 18 farklı alanda çadırkent kuruldu. Depremden etkilenenlerin daha iyi şartlarda konaklaması için ise Bayraklı’da 493 yaşam konteynerinden oluşan AFAD Konteyner Kenti kuruldu. Depremde evleri hasar gören afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda teslim aşamasına gelindi. Geçen 1 yılda, afetzede vatandaşlarımıza nakdi olarak 69 milyon 103 bin 533 TL yardım yapıldı. Ayni gereksinimleri içinse 129 milyon 111 bin 87 TL harcandı. Afetzede vatandaşlarımızın nakdi ve ayni ihtiyaçları için yapılan harcama yaklaşık 200 milyon TL’yi buldu. Depremzedelere, 51 noktada toplam 1 milyon 22 bin öğün sıcak yemek dağıtıldı. 107 bin 537 gıda kolisi de yine depremzedelere ulaştırıldı. İzmir’de, hane ziyaretleri yapılarak 50 bin 825 depremzedeye psikolojik ve sosyal destek sağlandı. Çadır alanlarında psikolojik destek kursu dahil olmak üzere pek çok farklı alanda kurslar düzenlendi. Hasar tespit çalışmalarında toplam 195.435 binadaki 887 bin 314 bağımsız bölüm incelendi. Yıkılması gereken 757 binadaki 4.860 bağımsız bölüm tespit edildi. 6 ilçede (Karşıyaka, Konak, Bornova, Seferihisar, Bayraklı, Buca) ve Bayraklı ilçesinin 24 mahallesinde muhtarlıkların önünde “AFAD Koordinasyon Çadırları” kuruldu. Her çadırda acil yardım ve hak sahipliği konularında bilgi vermek amacıyla AFAD ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelinin de içinde yer aldığı personel görevlendirildi. Depremzede vatandaşların taşınma ve kira yardımına kolayca başvurabilmeleri için internet sayfası oluşturuldu, 11 bin 865 online başvuru alındı.”

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