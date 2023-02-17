Afet bölgesinden gelen depremzedeler Ankara’daki GSB yurtlarına yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde evi yıkılan ve hasar alan vatandaşlar Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremin ardından evi yıkılan ve hasar alan afetzedeler, Ankara Valiliği koordinasyonunda Afet Koordinasyon Merkezinde kayıtları yapıldı. Görevli ve gönüllü ekiplerce acil ve kişisel ihtiyaçları karşılanan depremzedeler, Ankara’nın Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi’nde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü’ndeki erkek ve kız öğrenci yurtlarına götürüldü. Bir aileyi konuk edecek şekilde olan odalara yerleştirilen depremzedeler, tesis içerisindeki yemekhane, eczane, berber, mobil market gibi imkanlardan da yararlanıyor.

“Depremzedeler ile birebir ilgilenemediğim için vicdani olarak hiç rahat hissedemedim”

Yurda, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yardımseverlerin yolladığı ayni yardımların, ayrıştırılması, temin edilmesi ve depremzedelere dağıtımında GSB görevlilerinin yanı sıra başkentli gönüllüler de aralıksız çalışıyor.

Çubuk’ta bulunan kız yurdunda gönüllü çalışan ihtiyacı olduğunu duyunca 3 okul arkadaşı ile tesiste hizmet verdiklerini belirten Saliha Kaplan (16), “Lise öğrencisiyim, her gün Keçiören’den buraya geliyorum. İlk hafta deprem olduğunda ben evde elimden geldiğince yardım yapmaya çalışıyordum. Fakat depremzedeler ile birebir ilgilenemediğim için vicdani olarak hiç rahat hissedemedim. Bu nedenle Esenboğa’da bulunan KYK yurdunda gönüllüye ihtiyaç olduğunu duyunca buraya geldik. Üç arkadaşız burada ve bir de üniversite öğrencisi arkadaşımız var. Yurda gelen yardımları ayrıştırmada çalışıyoruz. Depremzedeler ile birebir olarak onların ihtiyaçlarını odalarına ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İki kez satın aldığım evim bile bana kalmadı”

Yıkılan evini müteahhit kaynaklı bir sorun nedeni ile iki kere aldığını ve kendisi ile beraber çocuklarının enkaz altından çıktığını dile getiren Ayla Abalıoğlu, “Maalesef deprem bizi buralara sürükledi. Eşimle 2012 yılında evlendik ve bir ev aldık. Evimizi, müteahhit yüzünden iki kere almak zorunda kaldık. İki kez satın aldığım evim bile bana kalmadı. Neredeyse mezar oluyordu. En üst katta olduğum için kurtulma şansımız oldu. İlk başta binamız komple çöktü. Çocuklarımı komşularım kurtardı, 6 aylık bir bebeğim, 7 yaşında bir kızım, 9 yaşında bir oğlum var. Şahsım adına o kadar utanç içerisindeyim ki hiçbir arkadaşıma hiçbir akrabama el uzatamadım, kimseye yardım edemedim” dedi.

“Jimnastiği çok seviyorum”

Tesis içerisinde yardım faaliyetlerinin yanı sıra yurtta kalan depremzedeler ve çocukları için sosyal imkanlar da sunuluyor. Yurtta bulunan çocuk oyun alanında kuzenleri ile beraber vakit geçirdiğini ve onlara jimnastik hareketleri öğrettiğini aktaran Gülpınar Abalıoğlu (8), “Hatay’dan deprem dolayısıyla buraya taşındık. Bir süre burada kalacağız. Karşıda yemekhanede oyunlar yapıyorlar, orada oynuyoruz, eğleniyoruz. Tüm günümüzü orada geçiyoruz. Yemekhaneye inip yemek yiyoruz. Burada kuzenlerim var. Jimnastiği çok seviyorum. Yan takla atabiliyorum, el üstünde durabiliyorum, köprü yapabiliyorum. Ankara’da da jimnastik kursuna yazılmak istiyorum” diye konuştu.

“Basketbolda en iyisiyim”

Sporu çok sevdiğini ve basketbolda çok iyi olduğunu belirten Hülyanur Abalıoğlu (7), “Birinci sınıfa gidiyorum. Alfabeyi bitirdim. Okumayı öğrendim. Basketbolda en iyisiyim. Ankara’da da yüzme ve basketbol kursuna yazılmak istiyorum”