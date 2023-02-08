Afet bölgesinden Afyonkarahisar’a da ateş düştü

Deprem felaketinin yaşandığı Hatay’da hayatını kaybeden 3 çocuk ve anneleri Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Enkazdan sağ kurtulan ve cenaze ayakta durmakta güçlük çeken özel harekat polisi baba Mesut Mut’u ise İl Emniyet Müdürü Ali Temiz teselli etmeye çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerden Hatay’da özel harekat polisi olarak görev yapan Mesut Mut, karısı Nisa Mut (45), çocukları Aleyna (20), Bahriye (20) ve Mustafa Mut (18) enkaz altında kaldı. Depremin ardından kurtarma ekipleri baba Mut’u enkaz altında sağ çıkarmayı başarırken, anne ve 3 çocuğunun ise cansız bedenini ulaşıldı. Anne ve 3 çocuğunun cenazesi memleketleri Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine getirildi.

“Cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çeken baba Mesut Mut’u, Temiz teselli etmeye çalıştı”

Anne ve çocukları için Çarşı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen, polisler, vatandaşlar ve Mut ailesinin yakınları katıldı. Mut ailesinin cenazeleri kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilirken, cenaze töreni boyunca ayakta durmakta güçlük çeken Mesut Mut’u, İl Emniyet Müdürü Temiz teselli etmeye çalıştı. Acısı yüzünden okunan baba Mut’un yaklaşık 2 yıldır Hatay’da görev yaptığı belirtildi.