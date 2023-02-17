Afet bölgesindeki sokak hayvanlarına mama desteği

Depremin yaralarını sarmak için bölgede çalışmalar yürüten Esenyurt Belediyesi, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su desteği sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde en fazla hasarın meydana geldiği Hatay’da yaraları sarmak için birçok çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı. Günlerdir Hatay’ın köylerini tek tek gezerek Esenyurt’tan giden yardımları depremzedelere ulaştıran ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de mama ve su desteği sağlıyor. Esenyurt’tan deprem bölgelerine yardım tırları aracılığıyla götürülen mamalar, bölgedeki sokak hayvanlarını besleme noktalarına bırakılıyor.