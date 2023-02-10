Afet bölgelerinde son durum: Can kaybı 18 bin 342’ye yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 bin 242 kişinin yaralandığını açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde AFAD, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 18 bin 342 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca AFAD tarafından yapılan açıklamada 74 bin 242 vatandaşın da yaralandığı bildirilirken, 75 bin 780 afetzedenin de deprem bölgesinden diğer illere tahliye edildiği belirtildi.

“Bölgede 30 bin 306 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır”

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK’ler ve uluslararası ekipler olmak üzere toplam 30 bin 306 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 810. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 121 bin 128’e ulaştı.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 150 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için bölgede hava köprüsü kurularak, toplam bin 310 sorti yapıldı. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da 2 olmak üzere bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 22 gemi görevlendirildi.

“Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi”

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi. 97 bin 973 aile yaşam çadırının da kurulumu tamamlandı.