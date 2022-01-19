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AFAD’dan uyarı: “Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Gaziantep’te yapılan ihbarlar neticesinde ise 11 olaya müdahale edilerek, karda mahsur kalan 4’ü hamile 48 vatandaşın kurtarıldığı belirtildi.

Genel 19.01.2022, 16:13
AFAD’dan uyarı: “Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Gaziantep’te yapılan ihbarlar neticesinde ise 11 olaya müdahale edilerek, karda mahsur kalan 4’ü hamile 48 vatandaşın kurtarıldığı belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle Türkiye genelinde yaşanan olumsuzluklara jandarma, 112, belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri müdahale etti. AFAD tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye’de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşanmıştır. Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, jandarma, 112, belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor. Türk Kızılay tarafından yoğun kar yağışından etkilenen bölgelerdeki 13 farklı noktada 102 personel/gönüllü ve 34 araç ile beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışma yürütülmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre yağışların çarşamba günü Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önemle rica olunur” denildi.

“Bolu D-100 karayolu çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır”

Bolu’da yaşanan yol kapanma sorununun giderildiği belirtilen açıklamada, “Bolu il genelinde etkili olan aşırı kar yağışı sonucu il genelinde 373 köy yolu kapanmış olup, yolların açılması için çalışmalar devam etmektedir. Bolu-Anadolu Otobanı İstanbul istikameti ulaşıma açılmış olup, Ankara istikametinde yol açma çalışmaları devam etmektedir. Bolu D-100 karayolu çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. Sakarya AFAD’dan bir ekip yürütülen çalışmalara destek vermek üzere olay bölgesine sevk edilmiştir. Kızılay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD ekiplerimiz vatandaşlarımıza gıda yardımı ulaştırmak için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Yapılan ihbarlar neticesinde 11 olaya müdahale edilmiş, 4’ü hamile 48 vatandaşımız kurtarılmıştır”

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda 4 hamile kadının hastaneye yetiştirildiği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Gaziantep il genelinde etkili olan aşırı kar yağışı sonucunda Nizip karayolu ve Nurdağı otoyol kısmı trafiğe kapanmış olup, bölgedeki çalışmalar devam etmektedir. 112 ambulansı tarafından alındıktan sonra araçta mahsur kalan yeni doğan bebek bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık kuruluşuna ulaştırılmıştır. Osmaniye ve Hatay’dan 1’er adet 8x8 amfibik araç Gaziantep’te görevlendirilmiştir. Nurdağı-Adana karayolunun bir şeridi ulaşıma açılmıştır. Yapılan ihbarlar neticesinde 11 olaya müdahale edilmiş, 4’ü hamile 48 vatandaşımız kurtarılmıştır. Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi’nde hamile bir kadın mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne intikali sağlanmıştır. Islahiye yolunda yolda mahsur kalan ambulanstaki hasta 8x8 ambifik araca alınarak hastaneye sevk edilmektedir. Nurdağı-Gaziantep Otoyolu’nda mahsur kalan vatandaşlar için akaryakıt ve paket gıda takviyesi yapılmaya devam edilmektedir. Karayollarında ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımları devam etmektedir. Yavuzeli-Araban, Narlı-Gaziantep, Gaziantep-Kilis, Elbeyli-Kilis, Sazgın-Elbeyli, Nurdağı-Gaziantep-Nizip Otoyolu ulaşıma kapalıdır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hava aracıyla Nurdağı bölgesine havadan kumanya sevkinin sağlanması için koordinasyon çalışmaları yerine getirilmektedir. Hatay AFAD İl Müdürlüğü tarafından etkilenen bölgede mahsur kalan araçlara yakıt desteği sağlanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.”

AFAD tarafından yapılan açıklamada, aşırı kar yağışı sonucunda Malatya-Çelikhan, Malatya-Pütürge, Arapgir-Divriği, Arapgir-Kemaliye yollarının kapalı olduğu, Malatya-Darende, Malatya-Hekimhan karayollarında ise tipi nedeniyle trafiğin zaman zaman aksadığı belirtildi. Ekiplerin bu noktalarda durmaksızın çalıştığının altı çizildi.

Kahramanmaraş’ta da son durumun paylaşıldığı açıklamada, “Meydana gelen aşırı kar yağışı sonucunda Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve köy yolu kapalı, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde ise tüm köy yolları kapalıdır. Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde elektrik verilemeyen mahalleler bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Artvin’de kapalı olan köy yolları için çalışmalar devam ediyor

Artvin’de yaşanan kar yağışı sonrası bazı köy yollarının kapandığı ve yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, “Meydana gelen kar yağışı nedeniyle Borçka-Camili yolu ulaşıma kapalıdır. İl merkezine bağlı 10, Şavşat ilçesine bağlı 29, Ardanuç ilçesine bağlı 16, Borçka ilçesine bağlı 13, Arhavi ilçesine bağlı 3, Murgul ilçesine bağlı 3 ve Hopa ilçesine bağlı 3 köy yolu kapalı olup, yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar devam etmektedir” denildi.

Yapılan çalışmaların yanısıra Diyarbakır, Bingöl, Osmaniye, Sakarya, Hatay, Mardin, Düzce ve Van’da da kar yağışı ile mücadele için ekiplerin sahada olduğu belirtildi.

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