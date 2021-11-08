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AFAD’dan İstanbul’daki muhtarlara eğitim

AFAD, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Kartal ve Pendik’te mahalle muhtarlarına eğitim verdi. Eğitime katılan AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, “İstanbul’da bu eğitimlerimizle 6 buçuk milyona yakın insana ulaştık. Bu eğitimleri sürekli hale getirmeye çalışacağız. Her zaman afetlere ne zaman geleceğini bilmeden daima hazır olmak zorundayız” dedi.

Genel 08.11.2021, 23:21
AFAD’dan İstanbul’daki muhtarlara eğitim

AFAD, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Kartal ve Pendik’te mahalle muhtarlarına eğitim verdi. Eğitime katılan AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, “İstanbul’da bu eğitimlerimizle 6 buçuk milyona yakın insana ulaştık. Bu eğitimleri sürekli hale getirmeye çalışacağız. Her zaman afetlere ne zaman geleceğini bilmeden daima hazır olmak zorundayız” dedi.

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında nisan ayından itibaren İstanbul’da muhtarlara yönelik afet farkındalık eğitimleri veren AFAD, Kartal ve Pendik’teki mahalle muhtarlarına yönelik eğitim gerçekleştirdi. Bakırköy’de bulunan merkezde verilen eğitime AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, Eğitim Şube Müdürü Tezcan Buçan ve muhtarlar katıldı. Eğitimde deprem simülasyonu da gerçekleştirildi. 12 eksenli 7,2 büyüklüğündeki deprem etkisi verilen simülasyon cihazında deprem anı yaşatıldı. Olası deprem esnasında muhtarların nasıl davranması gerektiği yetkililer tarafından anlatıldı.

"Eğitime önem veriyoruz"

Afet eğitimine önem verdiklerini söyleyen AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, "Şuna inanıyoruz ki ancak afet farkındalığı yüksek bilinçli bir toplum olası afetlerden daha az zarar görebilir. Dolayısıyla bilinçli bir toplum inşa etmenin birinci adımı olarak eğitime önem veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin 81 ilinin tamamında kamu, kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımızın tamamına yönelik eğitimlerimiz var. Eğitimlerimizi düzenli olarak veriyoruz. Aynı zamanda olası bir afet anında sahada görev yapacak, hatta vatandaşlarımızın belki de yerel düzeyde ilk olarak ihtiyaçlarını, şikayetlerini aktaracağı muhtarlarımıza yönelik ayrıca eğitimler düzenledik. Bu eğitimlerimizi nisan ayında yüz yüze, mayıs ayında online olarak, yine kasım ayı içinde de aynı şekilde yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimlerde hem afet farkındalık eğitimleri veriyoruz hem de olası bir afet anında muhtarlarımızın görev alacağı alanlara yönelik. Bunlar sivil savunma eğitimleri, aynı zamanda aynı hak sahipleri borçlandırma eğitimleri gibi AFAD’ın yapısını bilme, AFAD ile koordinasyon içinde çalışmanın koşulları ve şartlarını anlattığımız eğitimlerimiz var" dedi.

"6 buçuk milyona yakın insana ulaştık bu eğitimlerimizle"

İstanbul genelinde 6 buçuk milyona eğitim verildiğini söyleyen Yılmaz, "Şu an İstanbul’da 6 milyonun üzerinde, 6 buçuk milyona yakın insana ulaştık bu eğitimlerimizle. Bunlar yeterli mi tabii ki değil. Eğitimleri bir kere vermekte yeterli değil. Dolayısıyla bu eğitimleri sürekli hale getirmeye çalışacağız. 2022, 2023, 2024, 2025 dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum hazırlık süreci bitmeyen bir süreçtir. Her zaman afetlere ne zaman geleceğini bilmeden daima hazır olmak zorundayız. Daima hazır olmanın yeri de eğitimlerimizi de, müdahale ekiplerimizin kapasitesini arttırma, olası afetlerin oluşturacağı mal ve can kaybını minimize edecek şekilde afet öncesi risk azaltma faaliyetlerini gerçekleştirmek şeklinde, afetin tüm aşamalarına yönelik hem afet öncesi hem afet anı hem sonrasını öngörerek bütünleşecek afet yönetimi sistemi çerçevesinde tüm aşamalarda hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama tekrar ifade ettiğim gibi hazırlıkları bitmeyen bir süreçtir. Önemli olan bugünden itibaren yarın geleceğimiz noktanın bugünden daha iyi olmasıdır" şeklinde konuştu.

"Sağlam binalarda oturursak ancak kendimizi güvende hissedebiliriz"

Depreme karşı alınan en önemli tedbirin sağlam binalarda oturmak olduğunu söyleyen Yılmaz, "Depremlere karşı alınması gereken en önemli tedbir, olası bir deprem anında can ve mal kaybına neden olabilecek binaların, yapıların ivedilikle yıkılıp yenilenmesi ve vatandaşımızın bu noktada kendi bireysel gayretini ve çabasını ortaya koymasıdır. Ancak sağlam binalarda oturursak ancak kendimizi güvende hissedebiliriz" ifadelerini kullandı.

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