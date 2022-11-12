AFAD’dan deprem tatbikatında cep telefonlarına ’hayati uyarı’ mesajı

Türkiye genelinde yapılan deprem tatbikatı kapsamında AFAD cep telefonlarına sesli ve yazılı bir bildirim yolladı. "Hayati uyarı" başlıklı bildirimde “AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümü dolayısıyla Türkiye genelinde ilk kez deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında saatin 18.57’i göstermesiyle AFAD, cep telefonlarına sesli ve yazılı bir bildirim yolladı. "Hayati uyarı" başlıklı bildirimde “AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır” denildi.