AFAD’dan açıklama: “Çok sayıda personelle arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kastamonu’daki son durum hakkında bilgilendirmede bulundu. Açıklamada, çok sayıda arama kurtarma ekipleri ile iki helikopterin bölgeye sevk edildiği ve arama kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu’da il genelinde başlayan şiddetli yağışların Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde etkili olduğunu hatırlatarak, “Kastamonu, Çankırı, Karabük, Çorum, Amasya, Sakarya, Zonguldak, Düzce, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüklerinden 60 personel, 4 dalgıç, 5 bot, 9 araç, 11 motopomp ile daha önce Rize’de görevlendirilen 27 personel, 2 bot ve 9 araç bölgeye sevk edilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 56 arama kurtarma personeli hava yoluyla bölgeye sevk edilmiştir. 67 sağlık personeli, 10 ambulans ve 10 UMKE ekibi, itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile DSİ ve Karayolları araçları bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, 39 personel ve 12 araç olay bölgesine sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 helikopter havadan destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu-Azdavay karayolu ulaşıma kapanmıştır. Kastamonu’da il genelinde 213 köye elektrik verilememektedir. Samsun AFAD İl Müdürlüğünden 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla ilave mobil baz istasyonu takviyesi yapılmıştır. Barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 40 çadır, 120 battaniye, 120 yatak, 120 nevresim seti ve 40 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. 11 Ağustos 2021 tarihinde Küre’de 198 mm, Pınarbaşı’na 167 mm, Azdavay’a 145 mm, İnebolu’ya 123 mm, Abana’ya 122 mm Bozkurt’a 117 mm yağış düşmüştür” denildi.