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AFAD: "Van’ın Muradiye ilçesinde saat 10.10’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."
AFAD: "Van’ın Muradiye ilçesinde saat 10.10’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Genel 21.06.2022, 10:27
AFAD: "Van’ın Muradiye ilçesinde saat 10.10’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."