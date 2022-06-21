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AFAD: "Van’ın Muradiye ilçesinde saat 10.10’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

AFAD: "Van’ın Muradiye ilçesinde saat 10.10’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Genel 21.06.2022, 10:27
AFAD: "Van’ın Muradiye ilçesinde saat 10.10’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

AFAD: "Van’ın Muradiye ilçesinde saat 10.10’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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