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AFAD sadece karda değil, her zaman teyakkuzda

AFAD ekipleri Aydın’da yaşanması muhtemel olumsuz hava koşullarına karşın teyakkuza geçerken, çeşitli afet durumlarına karşı da karada ve suda gidebilen amfibik kurtarma aracıyla hazır kıta bekliyor.

Genel 20.01.2022, 13:20
AFAD sadece karda değil, her zaman teyakkuzda

AFAD ekipleri Aydın’da yaşanması muhtemel olumsuz hava koşullarına karşın teyakkuza geçerken, çeşitli afet durumlarına karşı da karada ve suda gidebilen amfibik kurtarma aracıyla hazır kıta bekliyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da muhtemel felaketlere karşı her an hazır durumda olan Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, il genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışlarının ardından teyakkuza geçti. İl genelinde yaşanabilecek muhtemel felaketlere karşı kurumlar arası koordinasyonu ve destek hizmeti sağlayan Aydın AFAD ekipleri, karada ve suda gidebilen amfibik kurtarma aracıyla da kar esaretini aşarak vatandaşların kurtarıcısı oluyor.

Kış tedbirleri kapsamında Aydın’da tüm hazırlıkların tamam olduğunu ifade eden AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, “İl Müdürlüğümüz olarak kış tedbirleri açısından bakanlığımızın talimatı doğrultusunda Afet Müdahale Planı kapsamında bütün çalışma gruplarını teyakkuza geçirdik. Özellikle Aydın’ın yüksek kesimlerinde ve Kuyucak, Nazilli, Çine, Yenipazar ile Bozdoğan ilçelerindeki yüksek kesimlerinde aşırı bir kar yağışı olmasına karşın önlemlerimizi aldık. Koordineli olarak karayolları ve ilçe belediyeleri ile aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezine düşen ihbarlar doğrultusunda kendi ekiplerimiz anında sahaya inecekler. Bütün çalışma gruplarımız ile birlikte yardım isteyen her vatandaşımızı kurtarmaya yönelik çalışmaya hazırız. Eğer dağlarda aşırı bir kar yağışı veya yerleşim yerlerinde bir tıkanma olursa, anında müdahale etmeye hazırız. Bakanlığımız tarafından gönderilen paletli hem karda hem suda ilerleyebilen 8 çarpı 8 amfibik arama kurtarma aracımız ile yol olmasa dahi vatandaşların yardımına gidebiliyoruz. Aynı zamanda 6’sı arama kurtarma aracı olmak üzere 9 adet aracımız ve 4çarpı 4 arazi araçlarımız mevcut. Bunun yanı sıra bütün kamu kurumlarının hem taşıtları hem de iş makinalarının envanterleri de elimizde mevcut. Bunların listesini çıkarttık ve ihtiyaç olduğunda bunları da harekete geçireceğiz. Yani kapasite olarak herhangi bir sıkıntımız yok” dedi.

“Ekiplerimiz her daim hazır”

AFAD’ın bir gün değil her gün hazır olduğunu ifade eden Harman, “Aydın ilimizde, muhtemel afet esnasında yapılacaklar ile ilgili her yıl güncellediğimiz bir Afet Müdahale Planımız var. Bunda da 26 çalışma grubu var ve bu çalışma gruplarının alanlarına göre sahada çalışacak olan grupları anında kriz merkezimize çağırıp, değerlendirme yapıp, Vali Bey’in talimatı ile müdahale ediyoruz. AFAD olarak biz, hem afet risklerini azaltmak konusunda hem de afet öncesi hazırlıklar ile ilgili çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda müdahale anında da kendimizi geliştiriyoruz, ekiplerimizi çoğaltıyoruz. Şuan yaklaşık 216 arama kurtarma personelimiz var. STK’lardan ekiplerimiz var, Milli Eğitim’de de bir ekip yetiştirdik. Yani çok zorda kalırsak ilçelerde destek ekiplerimizi de devreye alıyoruz. Çünkü arama kurtarma koordinasyonu bizde. Afet Müdahale Planı’nın da başkanı biziz. Olaylara anında müdahale edebiliyoruz. Şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığımız için ekiplerimiz her daim hazır.

“Bizim mutfağımız çok iyi çalışıyor”

AFAD’ın tüm afet türlerine göre hazırlıklarının tam olduğunu vurgulayan Harman, “Toplanma alanlarımıza Jandarma İl Komutanlığımız bakıyor. Şu an ilimizde 1 milyon 200 bin kişi kapasiteli toplanma alanımız var. Metrekare olarak baktığımızda yetersizliğimiz yok. Barınma alanı olarak da bir sıkıntımız yok. Beslenme anlamında da kapasitemiz yeterli. Bütün çalışma gruplarının planlarını toplayıp, yerel planımız olan Aydın Afet Müdahale Planımız hazır. Deprem, yangın, su baskını gibi tüm afet türlerine karşı hazırlığımız ve tecrübemiz var. Ayrıca Afet Şube Müdürlüğümüzde 7 gün 24 saat çalışan arkadaşlarımız kentsel ve doğada arama kurtarma, dağcılık gibi konularda ihtisas sahipleri. Bizim mutfağımız çok iyi çalışıyor” dedi.

“Vatandaşlarımız acil durumlarda 112’yi arasın”

Aydın genelinde kayıp ve mahsur kalma olaylarının daha çok yaşandığını ifade eden Müdür Harman, “2021 yılı içerisinde 62 olaya müdahale ettik. Bunların içerisinde en fazla kayıp ve mahsur kalma olayları oluyor. İlimizde gerçekten kayıp ve mahsur kalma olayları ile çok karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra trafik kazaları ve hayvan düşme ve kurtarma olayları ile de karşılaşıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü nerede acil bir duruma ihtiyaç olursa veya bir afet olduğunda anında 112’yi arayarak bilgi verdikleri anda ilgili tüm kurumlar harekete geçecektir. AFAD’ın kurulduğu andan itibaren bir sloganı var; ‘Nerede hayat orada AFAD.’ Biz de Aydın olarak afet konusunda nerede bir mağduriyet varsa Aydın İl Müdürlüğümüz olarak hazırız” dedi.

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