AFAD: “Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekiplerin görevlendirildiğini, 4 ildeki ekiplerin de teyakkuz haline geçirildiği açıklandı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya’dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak’taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir" denildi.

Bin 393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildi

Ayrıca AFAD bölgede devam eden çalışmalarda; 592’si OGM personeli olmak üzere toplam bin 393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildiğini, AFAD Mobil Koordinasyon Tırı ile 2 adet mobil baz istasyonun bölgeye sevk edildiğini bildirdi.