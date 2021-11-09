AFAD: “Malatya’da çöken binanın enkazından 13 kişi yaralı olarak çıkartıldı”

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya merkez Yeşilyurt ilçesinde çöken 2 katlı binanın enkazından 13 kişinin kurtarılarak hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Malatya’da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.