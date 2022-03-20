Son Dakika
AFAD, Lviv’de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna’nın Lviv kentinde Rus ordusunun saldırıları devam ederken, sivillere sıcak yemek dağıttı.
Genel 20.03.2022, 23:48
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna’nın Lviv kentinde Rus ordusunun saldırıları devam ederken, sivillere sıcak yemek dağıttı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukraynalılara yardım eli uzattı. AFAD, Ukrayna’nın Lviv kentindeki Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi’nde mobil mutfak tırı ile sivillere sıcak yemek dağıttı.